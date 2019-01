Slavná modelka se svlékla a zapózovala s téměř třicetikilovým mazlíčkem

Elsa Hosk Profimedia.cz

Letos modelka Elsa Hosk (30) doslova zářila na přehlídce Victoria´s Secret, když oblékla legendární Fantasy Bra . A ani měsíc po přehlídce nepřestává své fanoušky uchvacovat. Tentokrát na svém Instagramu sdílela snímek, na kterém je nahá a její poprsí zakrývá pouze obří had. Jak s ním pózuje, předvedla i na následujícím videu.

Zhruba 27kilový plaz se kolem švédské modelky vinul, zatímco ona pózovala pro fotografa. Výrazný make-up nasvědčuje tomu, že šlo o profesionální focení, účel snímků je však prozatím neznámý.

Hosk se proslavila tím, že se nebojí odvážných focení, je to však její velmi hubená postava, co dělá fanouškům v poslední době starosti. Pro přehlídku v prádle pochopitelně modelky každoročně hubnou ostošest, Else však její vyhublá postava zůstala, a tak se objevily komentáře plné obav. Elsa si však se svou váhou zatím hlavu neláme, s obřím hadem kolem krku měla každopádně jiné starosti. ■