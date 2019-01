Zpěvačka (44) ze slavné rodinné kapely má v bikinách figuru jako atletka

Andrea má vysportovanou postavu. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Se sourozenci se do dějin populární hudby zapsala jako The Corrs. Irská kapela slavila největší úspěch na přelomu tisíciletí. Postava Andrey Corr (44) se od těch časů vůbec nezměnila.

Zpěvačka, která se sourozenci v hitparádách bodovala s hity Breathless, What Can I Do či So Young, je ve skvělé kondici. Své vysportované tělíčko ukázala na dovolené na Barbadosu. Atraktivní čtyřicátnice v bikinách vypadala jako profesionální atletka.

Na těle Andrey opravdu nenajdete jediný špíček. Nejlépe se o tom mohl přesvědčit její manžel Brett Desmond. Manželkou tohoto podnikatele se stala v srpnu roku 2009. Za družičky jí tehdy šly její sestry Caroline a Sharon z kapely The Corrs. Andrea je maminkou dcery Jean (6) a syna Bretta (4). Dva porody se na její postavě neprojevily. ■