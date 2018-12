Beyoncé ukázala fanouškům figuru v plavkách a předvedla, jak je pružná

Beyoncé Profimedia.cz

Kromě odpočinku Beyonce nedávno vystoupila na svatbě dcery nebohatšího Inda světa. Na svatbě zazpívala své největší hity a nevěstě Ishe Ambani se tak splnil sen. Honosné svatby se kromě Beyoncé účastnili například i Nick Jonas s Priyankou Choprou nebo Hillary Clinton.

Po skončení světového turné fanoušci začali divoce spekulovat o tom, že se Beyoncé a Jay-Z pokusí o další přírůstek do rodiny. Šušká se totiž, že by další miminko měli rádi, ale v nejbližší době to nejspíš nebude. Podle všeho prý nechávají věcem volný průběh. Pár má dceru Blue Ivy (6) a dvojčata Rumi a Sira (1). ■