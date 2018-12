Vítěz SuperStar se rozvádí: Po pěti letech se rozešel s maminkou svých dvou dětí

Lukáš Adamec s manželkou Profimedia.cz

Čtyřletý syn Teo a dvouletá Tea zpěváka sice hodně změnili, ale na udržení manželství to nestačilo.

„Když porovnám svůj život před narozením dětí a potom, tak je to velká změna. Jsem si vědom, že mám za děti zodpovědnost, proto pracuji, kolik mohu. Měl jsem velký strach, jak to bude, jak to finančně zvládnu, ale to asi zná mnoho rodičů,“ řekl v rozhovoru pro Nový Čas Adamec, který o rozpadu manželství nechtěl moc mluvit.

Jedním z důvodů je ale i jeho velká časová vytíženost. „Určitě i to bude jeden z důvodů, kterých je však mnohem více,“ dodal zpěvák s tím, že dál se v rozvodu nechce pitvat. ■