10 podob okouzlující Cate Blanchett: Takhle ztvárnila hollywoodskou ikonu, zlou macechu i legendárního zpěváka

Filmové proměny Cate Blanchett Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Královna Alžběta (1998) + Královna Alžběta: Zlatý věk (2007)

V dobových kostýmech vždy vynikla na první dojem chladná tvář Cate Blanchett. Jako Alžběta byla tak přesvědčivá, že by zapadla do 16. století, kdy tato panovnice žila. Královnu ztvárnila ve dvou filmech, které od sebe dělilo devět let. V obou případech z toho byla oscarová nominace.

Pán prstenů: Společenstvo prstenu (2001)

Mezi ikony kultovní fantasy ságy se Cate Blanchett zařadila jako vládkyně elfů Galadriel. Kdykoliv se objevila na plátně, vzbuzovala úctu a respekt. Tuto postavu ztvárnila i v dalších dvou dílech slavné trilogie Pán prstenů a vrátila se také v Hobitovi.

Letec (2004)

Takhle to vypadá, když legenda hraje legendu. Hlavní hvězdou Letce byl sice Leonardo DiCaprio, ale Cate Blanchett se v roli Katehrine Hepburn Americké filmové akademii líbila více. Zatímco Leonardo skončil s prázdnou, Cate dostala Oscara za nejlepší vedlejší roli.

Beze mě: Šest tváří Boba Dylana (2007)

Kvůli této roli dokonce na oko změnila pohlaví. V životopisném filmu o Bobu Dylanovi zpěváka ztvárnila stejně přesvědčivě jako Christian Bale či Heath Ledger.

Robin Hood (2010)

V legendě o slavném zbojníkovi se předvedla jako Lady Marion. Robina Hooda tehdy hrál Russell Crowe. Výpravný film režiséra Ridleyho Scotta se sice přelomovým dílem nestal, ale Blanchett v něm určitě stojí za pozornost.

Jasmíniny slzy (2013)

Spolupráce s režisérem Woodym Allenem jí přinesla dalšího Oscara. Cate zde dokonale ztvárnila zhýčkanou paničku, která přijde o životní jistoty a zbyde jí jen sklenička alkoholu v ruce a sestra, u níž hledá azyl. Její strhující výkon můžete dnes od 21 hodin vidět v programu Televize Seznam.

Manifesto (2015)

Nejlepším důkazem proměnlivosti Cate Blanchett je experimentální snímek Manifesto. Herečka je v něm k vidění rovnou ve 13 variacích. Jako bezdomovce by ji poznal opravdu málokdo.

Popelka (2015)

V minulosti by zajisté obstála i jako Popelka, ale když v Hollywoodu došlo na hranou verzi animované klasiky, Cate dozrála do role macechy. Jako negativní postava dokonce zastínila i svou pohádkovou nevlastní dceru.

Thor: Ragnarok (2017)

Slavná herečka nemohla chybět ani ve světě Marvelu. Ve třetím filmu o Thorovi získala rovnou roli Hely, což je jedna z nejpodlejších a nejnebezpečnějších postav celého komiksového světa. V démonickém kostýmu naháněla hrůzu i ostřílenému hrdinovi. ■