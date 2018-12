Exmoderátorka ČT napsala pikantní knihu plnou bizarních sexuálních historek: Řeč přišla i na nahého Podhůrského!

Kateřina Etrychová Foto: archiv K. Etrychové

Bývalá moderátorka České televize Kateřina Etrychová (31) napsala knihu, jakou od ní asi nikdo nečekal. Román Můj báječný život má totiž do obvyklé veřejnoprávní vážnosti daleko.

Je plný bizarních sexuálních praktik, podivných vztahů, rozchodů, milenců nebo korporátní šikany. A co víc: nechybí v něm celebrity! Etrychová, která opustila ČT letos na podzim, knihu pokřtila ve francouzském bistru v Praze.

Autorka při křtu zmínila, že všechny historky se doopravdy staly, z menší části jí samotné, z té větší jejím kamarádkám.

„Jednou mi moje báječná kamarádka vyprávěla, jak běhala nahá na poli s jedním hercem, jehož jméno si nechám pro sebe. Říkala jsem si tehdy: Proboha, kde mám blok a tužku!“ říká Etrychová, jejíž román Můj báječný život je k dostání na stejnojmenném webu. Sama autorka, která z českých celebrit v knížce jmenuje i Felixe Slováčka, Roberta Kodyma nebo Petra Kotvalda, sice jméno onoho naháče neprozradila, jedna ze slečen na křtu byla ale o dost sdílnější.

„Byl to Zdeněk Podhůrský. Vím to celkem jistě. Byla jsem u toho, když se to probíralo,“ smála se.

Zdeněk Podhůrský (59), který na svůj věk vůbec nevypadá a dává přednost výrazně mladším partnerkám, energii na běhání na poli tedy jistě má. ■