Celý orchestr zpravidla řídí dirigent. Někdy se ale stane, že to muzikant vezme do svých rukou a pohroma je na světě. Dobrým příkladem je tento hudebník, který se při bubnování tak rozvášnil, až mu obří palice vyletěla z ruky a zasáhla sousedku přímo do obličeje. Šokovaná žena pak naštvaně odešla.