Popálená youtuberka Týnuš Třešničková se po třech měsících v turecké nemocnici domů na Vánoce nedostane: Přiznala velké bolesti

Týnuš Třešničková Foto: archiv T. Třešničkové

"Začaly se mi množit zprávy, že jsem o sobě dlouho nedala vědět, jestli už jsem v ČR. Tak nebojte, žiju. Bohužel se mi nevyplnilo mé jediné vánoční přání, a to být už na svátky zdravá doma. Nicméně moc si vážím každé jedné zprávy od vás, vždy mě překvapíte, že jste na mě po takové době ještě nezapomněli. Za chvilku to budou tři měsíce, co jsem tady v nemocnici a bohužel nelze odhadnout můj návrat domů," napsala svým fanouškům Týnuš.

Přiznala, že stále trpí velkými bolestmi. "A přestože bolest je někdy opravdu nepříjemná, psychicky je to ještě náročnější. Léčba vyžaduje dlouhou trpělivost. Podle doktorů se ale vše hojí tak, jak má, a jsou s prozatímními výsledky spokojeni," popsala své pocity.

"Vám bych chtěla popřát krásné svátky a hlavně, prožívejte každý den, každou chvilku naplno. Nikdy nevíte, co přijde zítra," dodala youtuberka a přidala fotku z loňských Vánoc. ■