V mezinárodní soutěži krásy dostal přezdívku Brad Pitt: Je fešák z Olomouce slavnému herci opravdu podobný?

Jakub Kochta Super.cz

"Hodně lidí říká, že to byl velký úspěch, ale osobně jsem chtěl být v TOP 10. Ale není to o tom, jak se umístíte, ale co bude potom," míní Kuba, který by chtěl prorazit jako model v zahraničí. Konkrétně v Miláně. No, vzhledem k tomu, jakou přezdívku na mezinárodní soutěži dostal, by mohl mít velké šance. "Říkali mi Brad Pitt. Nevím, jestli se mu opravdu tolik podobám, ale určitě to byla lichotka, už proto, že je to můj oblíbený herec," svěřil.

Pro jistotu si ale nechává otevřená zadní vrátka a nemá v úmyslu skončit se svojí profesí trenéra ve fitku v Olomouci. "Jsem rád, že mi klienti neodešli za tu dobu, co jsem byl na Mr. Supranational, asi vědí, co je kvalita. A zatím je to pro mě na prvním místě. Jak to bude dál, uvidíme," uzavřel Kochta. ■