Z Fantoma opery bude mít 3 týdny vánočních prázdnin: Pavel Vítek plánuje cestu do exotiky

"Až do 23. prosince pořád někde hraju, zpívám, vystupuju a doufám, že rozdávám radost. Své vánoční turné končím 21. prosince v kostele sv. Anny v Praze a ještě den před Vánoci zpívám pod stromečkem u nás na Karlštejně a pak už bude ta pohoda doma a budu se těšit, co mi Ježíšek přinese," usmíval se spokojeně.

Na množství dárků si ale s partnerem Janisem Sidovským nepotrpí. "Všechno máme, takže největší radost si uděláme nějakou pěknou dovolenou. Když tady začne ta největší zima, přepadne nás touha podívat se někam do tropů. Je to vzpruha pro tělo a duši. Loni jsme takhle byli v Belize a v Guatemale, kde jsme byli nejen u krásného Karibského moře, ale podívali jsme se i k mayským pyramidám. Letos zatím lokalitu vybranou nemáme," svěřil.

"Nicméně, vždycky se vracím plný energie a natěšený na další práci," dodal. V jeho případě to bude v příštím roce mj. stále Fantom opery, který se bude v GoJa Music Hall uvádět ještě do poloviny června. "Ani jsem netušil, jak velice mi přiroste k srdci. Možná je to tou komickou rolí, kterou tam mám a trochu jsem se jí bál. Pak jsem se v ní našel a s klukama si to jako ředitelé opery užíváme. Takže se těším, až se v polovině ledna zase na divadelní jeviště vrátím," uzavřel. ■