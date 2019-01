Tady jablko nepadlo daleko od stromu: Syn legendárního režiséra ukázal dokonalé tělo v plavkách!

Scott Eastwood Profimedia.cz

Je synem slavného Clinta Eastwooda (88). A co se sex-appealu týče, jablko rozhodně nepadlo daleko od stromu. Scott Eastwood (32) svou dokonalou muskulaturu předvedl na pláži v Miami, kde si užíval slunečného dne.

Hvězda trháku Pacific Rim: Povstání se účastnila i nedávné premiéry snímku Pašerák, který hercův slavný otec režíroval a zároveň si v něm zahrál. Na premiéru dorazily všechny Eastwoodovy děti, včetně utajované dcery. Ve filmu si zahrálo hned několik členů z Eastwoodova klanu.

Scott nedávno na svých sociálních sítích sdílel roztomilý snímek se synkem své sestry Francescy. Herec sám je prozatím bezdětný, ale vypadá to, že má ambice to co nevidět změnit. „Přemýšlím nad tím v poslední době hodně. Jaký budu otec a učitel, aby ke mně mohly moje děti vzhlížet,“ svěřil se Scott časopisu People, i když je v současné době prý nezadaný. ■