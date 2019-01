Dominika Mesarošová má tři měsíce po porodu už jen 7 kilo navíc: Může hubnout, protože s kojením syna to nevyšlo

Dominika Mesarošová už má tři měsíce po porodu navíc jen sedm kilo Super.cz

Mateřství si užívá. "Je to úžasné a opravdu to nejkrásnější období v životě. Už jsme si k sobě s malým našli tu cestičku, láska se každým dnem prohlubuje. Trošku unavená jsem, ale musím říct, že mám opravdu zlaté dítě. Eliánek je klidné miminko, které spinká," pochvaluje si Dominika, kterou trápí jen to, že se jí nepodařilo syna kojit.

"Udělala jsem pro to úplně maximum, pár maminek mě za to odsoudilo, ale určitě každý, kdo má rozum, chápe, že jsem pro dítě chtěla to nejlepší," svěřila. Na druhou stranu už aspoň může pracovat na návratu figury, kterou měla před otěhotněním, při kojení by na diety nemohla ani pomyslet. Mesarošová už shodila skoro všechna těhotenská kila, už jí chybí asi jen sedm. "Dneska jsem si původně chtěla obléknout užší sukýnku, ale ještě do nebylo úplně ono," smála se.

I když je Dominika s partnerem Tomášem zasnoubená, svatba zatím není na pořadu dne. Modelka chce počkat, až bude syn větší, aby si ji také užil. A možná ještě předtím stihne ještě dalšího potomka. "Já vždycky chtěla hlavně, abych měla zdravé miminko. Jako bonus mám chlapečka, navíc ve znamení Panny, jak jsem si vždycky přála. Můj Tomáš by chtěl ještě holčičku, a když mi zaručíte, že to bude holka, tak do toho půjdu. Ale když by to byl druhý kluk, tak by mě asi odvezli, se třema chlapama doma," řekla nám se smíchem Mesarošová. ■