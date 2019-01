I když v Muži roku neuspěl, posunul ho dál: Syn Pavla Trávníčka Pavel Dytrt míří do muziky

Pavel Dytrt se chce věnovat zpěvu. Super.cz

Pavla sice můžeme vedle činoherních představení, mj. i s jeho otcem Pavlem Trávníčkem (68), vidět třeba v muzikálu Krysař, ale podle něj to zase tak velká pěvecká exhibice není. "Je to herecko - pěvecko - taneční company," směje se. Zato na finále si dal pořádně vysokou laťku, když se rozhodl zazpívat árii z Fantoma opery. Producent František Janeček (74) by ho asi místo Mariana Vojtka (45)do představení neobsadil, ale přesto sklidil velký aplaus.

"Měl jsem poprvé možnost zazpívat lidem a slyšel jsem, že se to docela líbilo. A se zpěvem bych se chtěl dál potkávat. Takže budu zpívat," svěřil. Zatím prý hledá repertoár a dává dohromady taky kapelu, ale na svoje první vystoupení nás určitě pozve, tak budeme referovat, jak mu to jde. "Asi bych bral nějaké vážnější písničky, možná šansony, ještě se to tříbí," uzavřel. ■