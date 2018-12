Hvězdný pár číslo jedna zavítal do společnosti: DiCapriova holka vystavila dokonalý zadeček v minišatech

Leonardo DiCaprio Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Zatímco Leo se schovával za baseballovou čepicí, Camilin zadeček se vyjímal ve třpytivých minišatech. Dicaprio je nyní vytížený natáčením Tarantinova snímku Once Upon a Time In Hollywood, Morrone se zase objevuje v jedné módní kampani za druhou.

Hvězdný pár randí už přes rok, a tak se dá vztah s nevlastní dcerou Al Pacina označovat za dlouhodobý. DiCaprio má sice slabost pro výrazně mladší modelky, ale také v minulosti dával přednost spíše krátkodobým vztahům. Uvidíme, jak dlouho jim to ještě vydrží. Možná je krásná Camila pro starého hollywoodského mládence přeci jenom tou pravou. Vůbec bychom se nedivili. ■