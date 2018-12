Už zase provokuje: Rebelka Miley Cyrus vystoupila bez podprsenky a málem neuhlídala poprsí

Miley Cyrus Profimedia.cz

Duo zahrálo singl Nothing Breaks Like a Heart a sklidilo i velký úspěch na sociálních sítích. Fanoušci se Miley nemohli nabažit. „Nikdy jsem vystoupení Miley nevěnoval tolik pozornosti,“ žertoval jeden z fanoušků na Twitteru a nespočet dalších se k němu přidalo. Dokonce i sám Ronson, který je spoluautorem singlu, měl problémy spustit zrak z rozevlátého svetru.

Jejich hit je v žebříčku Billboard's Hot 100 na 67. místě a na Youtube si už vysloužil přes 22 miliónů zhlédnutí. Možná to bude také kvůli tomu, že Miley v klipu vystavuje holý zadeček. Cyrus zazpívala také vánoční píseň Happy Xmas (War Is Over) a oblékla šaty, které měly rovněž výstřih až po pupík. ■