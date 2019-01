Pohled zepředu už známe: Tentokrát Inna Puhajková v tropickém ráji provokovala pevným zadečkem v plavkách

Inna Puhajková se pochlubila pevným zadečkem. Foto: Super.cz/Instagram I. Puhajkové

Před vánočním shonem krásná Inna Puhajková (32) utekla do exotického ráje. Už několikátý den chytá bronz v Dominikánské republice, kde si to nemůže vynachválit.

„Jedno z nejkrásnějších míst, co jsem zatím kdy viděla. Nebýt turistů, kteří to tu během odpoledne skoro zaplnili, tak je to doslova ráj na zemi,“ tetelila se blahem modelka, která hned fanouškům poslala pár žhavých pozdravů.

Nejprve se pochlubila postavičkou v plavkách zepředu a teď přidala i pohled na svůj vypracovaný zadeček. „Trochu té provokace neuškodí, ne?“ napsala na Instagramu Sportovní moderátorka TV Nova, která si relax v Karibiku užívá se svým přítelem, fotbalistou Petrem Tlustým (32). ■