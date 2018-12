Líbí se vám? Tohle tělo patří nejkrásnější dívce vesmíru! Filipínka s americkými kořeny vypadá božsky

Catriona Elisa Gray Profimedia.cz

Ukázala dokonalé tělíčko, ale také fantastickou angličtinu. Není divu. Catriona je podle informací Super.cz napůl Američanka, její otec z USA pochází. I proto se opět mluví o politice. I to jí jistě v soutěži, kterou pořádají Američané, navíc letos poprvé v asijské zemi - Thajsku, pomohlo.

Česká Miss 2018 Lea Šteflíčková se do užšího výběru nedostala. Přesto odlétá nadšená "Já jsem si to užila moc. Byly to velmi náročné tři týdny, ale mám zážitky, na které budu vzpomínat celý život. Bohužel to nevyšlo, ale pro reprezentaci naší země jsem udělala maximum," řekla Super.cz Lea.

Vítězku čekala. "I ona sama tušila, že má velkou šanci. Poslední týden nám to, myslím, bylo jasné všem. Ten přístup k ní byl jiný než k ostatním dívkám, měla mnohem více focení, jiný program. Za sebe ale musím říct, že je velmi krásná," dodala Šteflíčková. ■