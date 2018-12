Tahle nádherná kočka je dcerou vítěze StarDance Jiřího Dvořáka! Modelingové agentury se o ni perou

Anna Dvořáková Super.cz

Byla to právě ona, které během finále poděkoval její otec s tím, že stála za tím, že nabídku na StarDance přijal. "Když mi to táta řekl, každý den jsem ho přemlouvala, že to musí vzít. Mám tento pořad hrozně ráda," řekla Super.cz Anna Dvořáková. Vítězství nečekala. "Táta je skvělý tanečník, ale mohl to vyhrát kdokoli, letos tam bylo hodně výborných tanečníků," dodala.

I ona se tanci věnuje. A dokonce ji překvapivě učí taneční partnerka jejího otce Lenka Nora Návorková. "Tancuju od dětství. Nebyla jsem zatím na žádném vystoupení. Na hodiny tance chodím, chodím do taneční školy, kde mě učí Lenka Nora Návorková. Byla to náhoda. Vůbec jsem netušila, že vede tento kurs," přiznává studentka gymnázia.

Přestože je opravdu nádherná, modelingu se nevěnuje. A to se o ni prala už řada českých modelingových agentur. "To není moc pro mě. Pár agentur už mě zastavilo, ale tímto směrem asi nepůjdu," uzavřela. ■