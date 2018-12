Jediný rozhovor, který poskytla Pavla Tomicová krátce po finále StarDance: Byla smutná, že nevyhrála?

Pavla Tomicová Super.cz

Pavla byla po finále, kde zatančila pět tanců, velmi unavená. "Pocity jsou krásný. Měla jsem je, už když jsem věděla, že jsem se do finále dostala, byla jsem tam jediná žena, navíc druhá příčka. Nádhera. Cítím se šťastně i unaveně," řekla Super.cz Tomicová.

Že se nestala nakonec královnou tanečního parketu, jak se očekávalo, ji mrzelo. "Jsem přítomný člověk, řeším situaci, až když se děje. Přála jsem si to samozřejmě, kdo by si to nepřál. Koho by to nemrzelo," usmívá se herečka.

Nyní se těší na odpočinek. "Je to oddych, jsme všichni unaveni, já samozřejmě ještě víc. Těším se na odpočinek, děkuju," dodala Tomicová s tím, že musí rychle běžet na toaletu. ■