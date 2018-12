Singapur - blíže než kdykoliv předtím. Poznávejte Asii!

Od jisté doby roste popularita destinací v Asii. Vliv na to má mnoho faktorů, mimo jiné dobrá spojení, rostoucí mzdy a otevřenost. Jedním z nejzajímavějších cílů v Asii, který je prostě třeba vidět, je Singapur! Proč? Důvodů je mnoho!

Singapur čili stát i město lva

Proč je toto místo tak výjimečné? Protože Singapur je městem, státem a ostrovem zároveň. Ale to není všechno! Na každém kroku na vás dýchne kouzlo různých kultur – čínské, malajské, indické i evropské, a výsledkem je fantastický dojem. Na cestě Singapurem se můžete cítit jako v úplně jiném světě! V Singapuru bydlí cca 5,5 mil. osob - různých etnik (76 % tak tvoří osoby původem z Číny). Proto je zde několik úředních jazyků, včetně mandarínštiny, angličtiny a malajštiny. Směs kultur ale i neskutečný technický rozvoj ovlivňují výjimečnost Singapuru. Právě proto se jedná o jedno z nejmodernějších a neobyčejných míst na zemi. Vzhledem k inovativním řešením a velké otevřenosti může být Singapur nazýván státem i městem budoucnosti, které můžete poznat již dnes. Na tomto místě musíme podotknout, že tento asijský stát je jedním z nejbezpečnějších míst na světě. A proč je Singapur nazýván státem a městem lva? Počkejte až na konec.

Místo opravdu pro každého? Singapur!

Na jeho atraktivitu má vliv také skvělá poloha. Proč? Singapur se nachází těsně nad rovníkem, a proto se zde nerozlišují žádná roční období. Po celou dobu zde převládají vysoké teploty (kolem 26 °C – 33 °C) a velmi vlhké ovzduší – díky čemu můžete do Singapuru letět kdykoliv, aniž byste si museli dělat starosti s počasím. Kromě toho je Singapur místem, kde si každý přijde na své. Jedná se jak o obchodní, tak i inovativní a technologické centrum, ve kterém se skvěle najde každý podnikatel, ale zároveň je to perfektní lokalita pro rodinnou dovolenou. Co byste měli o Singapuru vidět?

Poznejte 3 nejlepší místa na mapě!

- Chinatown

(jedna z nejstarších částí města, často nazývaná kolébkou čínské kultury. Prohlédnete si zde chrámy, uvidíte zajímavou architekturu a navštívíte množství hospůdek a stánků se suvenýry.) Hledáte-li různorodost kultur měli byste určitě navštívit Little India (nejbarevnější ulice) a Arab Street (zajímavý orientální styl).

- National Museum of Singapore

(chcete-li poznat kulturu a historii Singapuru, musíte určitě navštívit toto ojedinělé interaktivní museum)

- Marina Bay (včetně finančního centra)

(zátoka Marina Bay je něco, co prostě musíte vidět, úžasná scenérie obklopená moderní architekturou zajistí neopakovatelné výhledy. Marina Bay je také místem, ve kterém najdete spoustu hospůdek.)

Pokud hledáte gastronomické zážitky, jste na tom správném místě. Kuchyně v Singapuru skvěle odráží množství kultur (najdete v ní vlivy čínské, americké, thajské, ale i francouzské kuchyně). A tady nesmíme zapomenout zmínit, že na přelomu července a srpna probíhá Singapurský festival lahůdek, který přitahuje turisty z celého světa!

Otevřete bránu do Asie. Poznejte letiště v Changi!

Jak se dostanete do Singapuru? Samozřejmě, že tím nejlepším řešením je letecky.

Od určité doby nabízí Polské letecké linky LOT přímé spojení Varšava – Singapur. Ale jak se dostanete do Varšavy? Žádný problém! Polské letecké linky LOT nabízí přímý spoj s Prahy, díky kterému budete za 1 hodinu a 15 minut na místě. Přímý let z Polska do Singapuru trvá necelých 15 hodin, spoj obsluhují moderní a pohodlné Dreamlinery, což vám zajistí to největší pohodlí na cestách. To všechno má velký vliv na rostoucí popularitu této asijské destinace. Důležité je vědět, že cílovým místem je letiště Changi, čili jedno z nejmodernějších letišť na světě. Jedná se také o jedno z 5 nejdůležitějších letišť na asijském kontinentu, proto je také často nazýváno bránou do Asie! Letiště Changi je tudíž skvělým výchozím bodem pro další cestování, mimo jiné do Indonésie, Číny, Japonska, Thajska, Filipín či Indie. V roce 2015 obsadilo letiště Changi 1. místo v žebříčku „The World’s Top 10 Airports of 2015“, když obsloužilo více než 55 milionů cestujících. Velkou výhodou je rovněž rychlý dojezd do centra města. Chcete objevovat Singapur a vydat se na cestu do hlubin Asie? Letenky na přímý let z Varšavy do Singapuru jsou dostupné mimo jiné na stránkách www.lot.com.

Vracíme se ke slibované odpovědi - proč je Singapur nazýván městem lva?

Protože dle legendy žil kdysi v oceánu potvor jménem Merlion s lví hlavou a tělem ryby, který často pomáhal místním obyvatelům. Jednou, když přišla ohromná bouře a ohrožení bylo obzvláště veliké, ochránil Merlion místní obyvatele. A ti mu poděkovali tak, že z něj učinili symbol města.

A kdy tedy poletíte do první zastávky v Asii – do Singapuru vy? ■