Je to vůbec možné? Tohle božské tělíčko krásné finalistky StarDance Veroniky Lálové si nemá kdo hýčkat

Veronika Lálová Super.cz

"Dostali jsme se do finále, pocity jsou úžasné. Je to krásný se umístit, navíc podruhé. Jsem nadšená," řekla Super.cz Veronika. Jaké je tajemství jejího úspěchu? "Užíváme si to, jdeme do toho tance naplno, srdcem," vyvsvětluje.

Momentálně je překvapivě bez partnera. "V osobním životě to je hezké. Není v tuto chvíli nikdo. Žádný partner není," dodala Lálová, která po celou StarDance zářila v jednom sexy outfitu vedle druhého a jinak tomu nebylo ani v desátém kole.

"Byla jsem Catherine Zeta Jones, to si docela fandím. Freestyle nás ale hrozně bavil. To bylo super," uzavřela Veronika, která se s pětibojařem Davidem Svobodou umístila na třetím místě ■