Vítěz StarDance Jiří Dvořák promluvil o podvodu! Pravda o jeho kariéře profesionálního tanečníka!

Jiří Dvořák se svou dcerou Aničkou a přítelkyní Jitkou

"Jestli o mně někdo říká, že jsem profesionální tanečník, tak si musí nastudovat význam slova profesionální. Profesionál za to dostává peníze. Já když jsem před 35 lety tančil, tak to bylo v rámci zájmového kroužku. A byly to společenské tance, nikoli sportovní," řekl Super.cz Dvořák. A co vzkazuje zlým jazykům? "Ať si říkají co chtějí. Vyjádřil se k tomu taneční svaz porota i Česká televize," dodal.

Vítěz StarDance byl po svém triumfu dojatý. Nyní ho čeká hlavně odpočinek. "Moc jsem si to neuvědomil, myslel jsem si, že jsem se přeslechl. Pak mi to trošku došlo a úplně mi to dojde tak za týden. V neděli budu ležet v posteli a dám si pyžamový den. A nikdo mě nedostane z postele ven," usmívá se.

S tancem ale nekončí. "Máme nějaké nabídky, na které jsme kývli. Je to v pořádku, zahodit tuhle dřinu za hlavu je škoda a je fajn se udržovat v nějaké kondici," uzavřel. ■