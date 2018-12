Obrovské ovace a plný počet bodů: Podívejte se na finálový tanec Tomicové, kterým dostala publikum do kolen!

Pavla Tomicová měla nejlepší freestyle. Video: Česká televize

Vytančila si krásné druhé místo. Pavla Tomicová (56) a Marek Dědík (35) skončili ve finále StarDance v těsném závěsu za letošním králem a královnou tanečního parketu Jiřím Dvořákem (51) a Lenkou Norou Návorkovou. Na úplném konci večera, kdy soutěžící předváděli svůj freestyle, to tak ale vůbec nevypadalo.

Pavla totiž zatančila ze všech tří párů nejlépe. Její závěrečný tanec okouzlil nejen diváky u televizních obrazovek, ale také ty v sále a přítomnou porotu. Po svém tance byla Tomicová zavalena dlouhými ovacemi a jen chválená. Dokonce získala za svůj tanec, do kterého promítla celou svou cestu StarDance plný počet bodů.

Ani to ale nestačilo na vítězství a Pavla nakonec dotančila druhá. Z čehož byla stejně jako její taneční partner naprosto dojatá. „Chtěla bych poděkovat divákům, kteří nám posílali hlasy, chci poděkovat Marečkovi, tančila jsem s člověkem s krásnou duší. A chtěla bych moc poděkovat manželovi, dceři a svojí mamince. Bude to neuvěřitelný zážitek do konce života,“ svěřila se Tomicová. ■