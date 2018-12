StarDance má svého vítěze: Králem tanečního parketu se stal herec Jiří Dvořák!

Jiří Dvořák a Lenka Nora Návorková vyhráli StarDance Video: Česká televize

„Já nemám připravenou žádnou děkovnou řeč, protože jsem byl přesvědčený, že to vyhraje Pavla,“ svěřil herec po vyhlášení výsledků a dlouhých ovacích. „Chtěl bych poděkovat za to, že tenhle pořad existuje, že jsou lidi, kteří se na to rádi dívají a chtěl bych poděkovat porotě, vždy nás posunula dál. Pak bych chtěl poděkovat své mamince, Jitce, která byla celou dobu vedle mě a má tu úžasnou vlastnost, že když má mlčet tak mlčí, a když má mluvit tak mluví,“ svěřil ke své přítelkyni Dvořák.

„A ještě chci poděkovat mojí dceři, to že jsem tady je její zásluha, bez ní by to nešlo,“ svěřil Dvořák, kterého dcera do soutěže ukecala. „Pak bych chtěl poděkovat tomuhle neuvěřitelnému člověku s energií a pokorou. Je to výborná tanečnice, jsem rád, že jsem s tebou mohl strávit půl roku života, moc ti za to děkuji a do konce života na to nezapomenu,“ dodal na závěr herec, který svou tanečnici dohnal k slzám. ■