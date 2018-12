Silikonová panenka Karlose Terminátora Vémoly s vnadami číslo 8. Promluvila, co všechno na sobě má umělého

Lela Ceterová přítelkyně zápasníka Vémoly Super.cz

Lela se netají různými zákroky plastické chirurgie. Je toho opravdu málo, co má na svém těle či tváři přírodního. „Mám prsa samozřejmě, to už má v této době každá druhá žena. Mám ještě udělané rty. A nějaké další malé zákroky,“ řekla Super.cz Lela, která se nyní pyšní vnadami číslo 8.

„Jsem po operaci, zotavuji se,“ upřesnila modelka, která si nedávno poprsí nechala znovu zvětšit. „Po nějaké době člověk potřebuje znovu trošku vnady upravit, byla na to vhodná doba. Teď na zimu je nejlepší jít, protože se to nejlépe hojí. Potřebovala jsem trošku napumpovat,“ usmívá se.

Další operace přítelkyně zápasníka zatím neplánuje. „Momentálně to je poslední, na co bych pomýšlela. Po čase ale člověk nikdy neví, co ho napadne, co bude potřebovat,“ dodala s tím, že s Karlosem mají na úpravy stejný názor.