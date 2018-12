Slávek Boura obviněný z pašování drog promluvil! Hrozí mu 18 let vězení. Tady je jeho vysvětlení

Bývalý moderátor televize Nova Slávek Boura. Michaela Feuereislová

Sám Boura je šoku. Celé to považuje za špatný vtip. Pracoval pro cestovní kancelář a do Austrálie a na Nový Zéland byl prý jen vyslán, aby obhlédl terén. „Já měl na místě zjistit rešerše o hotelích a sepsat je, jsem psavý člověk, proto mi to nabídli. Měl jsem být prostě takový průzkumník. Zhodnotit, jaké jsou v těch místech možnosti, turistické atrakce, co je možno vidět v okolí a podobně,“ řekl Blesku Boura.

Práci mu dohodil známý, který je také obviněn, a právě přes něj prý přišla policie na moderátora. „Nevěřím tomu. Je to pro mě důvěryhodný člověk, jezdil mimo jiné jako řidič pro jednoho poslance,“ vysvětluje Slávek.

Obavy, že by ho mohli odsoudit, má. „Tenhle stát je v právním systému nepředvídatelný, takže těžko předjímat, naše soudy jsou nepředjímatelné. Nevím, soudnictví v naší zemi nerozumím, možné je všechno. Co naplat,“ dodal bývalý moderátor pořadu Rande nebo Snídaně s Novou. ■