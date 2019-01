Zpěvák známý z Hlasu a muzikálů bojuje s cukrovkou: Stal se pokusným králíkem

Petr Kutheil trpí už několik let cukrovkou. Super.cz

Nyní se nám pochlubil novou vychytávkou. Má v paži zavedený čip propojený s mobilní aplikací, která sleduje, jakou má hladinu cukru v krvi. "Jsem součástí výzkumného programu, je to u nás úplná novinka. Když máte hodně cukru, ničíte si tělo, když málo, zase jdete do kómatu," vysvětlil.

"Dá se říct, že jsem pokusný králík docela dobrovolně. Jak jsem zjistil, ono to stojí docela hodně peněz a já to rád vyzkouším. Mám teď dobré výsledky, už jsem s tím byl dokonce i na pivu, které bych tedy moc pít neměl, a zjišťoval jsem, co to se mnou dělá. Naštěstí to bylo docela v pohodě," prozradil.

"Nechci se úplně stoprocentně omezovat a přijít o všechny radosti. Už takhle jsem to omezil dost, zhubnul jsem, sladké jím minimálně, pravidelně snídám, obědvám a večeřím, a rockerský život je minulostí. Nicméně po tom, abych přišel ráno na zkoušku opilý a v noci se sotva dopotácel domů, se mi opravdu nestýská. Pomalu se usazuju, za tři roky mi bude čtyřicet, a je mi takhle dobře," uzavřel. ■