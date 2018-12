Skončí v base? Bývalý moderátor Slávek Boura byl obviněn z pašování drog

Slávek Boura Michaela Feuereislová

Podle Blesku měl být součástí sítě drogových dealerů, které odhalila letní policejní akce Vombat. Samotný Boura se ale cítí nevinný. Hrozí mu 18 let vězení. „Je to pravda. Jeden můj známý z toho byl obviněný, a protože mi zabezpečoval cesty do zahraničí v rámci zjišťování věcí kolem nové cestovní kanceláře, tak jsem do košíčku s těma lidma spadl taky,“ řekl Blesku Boura, který věří, že se ho kauza nakonec nebude týkat.

„Smál jsem se, protože je to absurdní. Já který bojuju celej život proti drogám? Přijde mi to jako čený humor,“ nechal se slyšet moderátor. Síť drogových kurýrů měla podle obvinění mezi Českem, Austrálií a Novým Zélandem propašovat na osm set kilogramů drog.

A Boura nechápe, jak mohl být za kurýra považován zrovna on. Všiml by si prý, i kdyby mu drogy někdo podstrčil. „Četl jsem si žalobu, ve které stojí, že každý vezl v kufru dvacet kilo heroinu nebo kokainu, to si přece člověk všimne,“ dodal Boura, jenž doufá, že se nakonec všechno vysvětlí a on vyvázne bez trestu. ■