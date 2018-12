Pohárů má doma nespočet: Neuvěříte, co David Svoboda plánuje udělat s cenou ze StarDance, pokud vyhraje!

David Svoboda a Veronika Lálová se připravují na finále. Michaela Feuereislová

Za svou sportovní kariéru zvládnul nasbírat nespočet medailí a pohárů. Pětibojař David Svoboda (33) nyní stojí před okamžikem, kdy možná získá další. Jako jeden z finalistů letošního StarDance se může stejně jako Pavla Tomicová (56) a Jiří Dvořák (51) stát králem tanečního parketu. Sportovec už nyní ví, co by se svou cenou udělal.

„Pokud bych dostal trofej, tak bych ji určitě věnoval Veronice, já na ty trofeje moc nejsem, takže pokud to někomu udělá radost, tak jí ji rád předám, to ale neznamená, že si cen nevážím,“ svěřil se pro Super.cz David. Toho stejně jako druhé dva potenciální vítěze čeká letos zbrusu nová cena.

Vítěz dostane cenu, kterou navrhl scénograf Ricardo Hoineff. Nebude se jednat o pohár, ale trofej, která vychází z pohybu tanečního páru. Cenu předá dosavadní král tanečního parketu Zdeněk Piškula (20). „Finálový večer byl tím nejpříjemnějším. Zaprvé - věděl jsem, že už to mám za sebou a že nebudu muset 6 hodin denně kroutit bokama, ačkoliv mi to dnes trochu chybí. Zadruhé - už se došlo do posledního kola a to bylo vítězství samo o sobě! Každý z finalistů je silnější po jiných stránkách než ostatní, takže si vítěze netroufnu odhadnout. Vítězi bych přál... šťastný život,“ svěřil se Zdeněk.

Finalisté budou v sobotu tančit pět tanců, a to nejlepší tanec, nejlepší latina, nejlepší standard, freestyle a společný tanec. Hodnotit bude jak porota, tak diváci. Vedle toho ve finálovém kole znovu vystoupí všechny taneční páry. Tancovat budou na píseň Dokola, kterou budou zpívat Marek Eben a Dasha. Půjde o premiéru skladby, kterou moderátor sám pro tuto příležitost napsal. ■