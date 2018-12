Německý zpěvák Sasha (46), který kdysi randil s Martou Jandovou, se stal poprvé otcem

Zpěvák Sasha a jeho žena Julia se radují z chlapečka. Profimedia.cz

Chlapec přišel na svět v půlce listopadu v Hamburku. „V neděli 18. 11. 18, za krásného podzimního slunečného dne, náš chlapeček konečně poprvé spatřil světlo světa. Nemůžeme být šťastnější,“ napsal dojatý zpěvák na sociální síti k první rodinné fotce.

Dnes šestačtyřicetiletý Schmitz v hudebním průmyslu vystupoval pouze pod křestním jménem, tedy jako Sasha (eventuálně jako Dick Brave nebo Sasha Alexander) a díky songu If You Believe prorazil i za hranicemi své domoviny. Úspěchy slavil v Rakousku, Belgii, Švýcarsku, a také v Česku, kde ho fanoušci znají i díky vztahu se zpěvačkou Martou Jandovou. Chodili spolu čtyři a půl roku.