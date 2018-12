8 slavných párů, které přivítaly na svět potomka: Podívejte se, jak plodný byl rok 2018

Tyto hvězdy přivítaly letos přírůstky do rodiny. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Kate a William

Princ William a vévodkyně Kate (36) přivítali na svět již třetího potomka. Princ Louis se narodil v dubnu letošního roku a Británie se nad jeho roztomilostí málem rozplynula. Kate je už trojnásobnou maminkou, v příštím roce to však bude vévodkyně Meghan, kdo je na řadě s porodem. S princem Harrym čekají přírůstek na jaře.

Cardi B a Offset

Raperka číslo jedna Cardi B (26) v červenci porodila dcerku Kulture. Zatímco pro ni to byl první potomek, pro jejího manžela Offseta je to už čtvrté dítě. Až do prosince však malou Kulture nikdo neviděl, její rodiče nesdíleli její fotky ani na sociálních sítích. Jejím snímkem se pochlubila Cardi až nedávno, poté, co oznámila rozchod s Offsetem.

Brigitte Nielsen a Mattia Dessi

Herečka Brigitte Nielsen (55), která už je spíše ve věku babičky, šokovala, když v červnu oznámila, že s manželem čekají miminko po neuvěřitelných deseti letech snažení. Na konci měsíce pak přivítali na svět dceru Fridu. Frida je Dessiho první dítě, Nielsen má ještě další čtyři děti z předchozích vztahů.

Eva Longoria a José Bastón

Herečka Eva Longoria (43) se letos také konečně stala maminkou. Vymodlený synek Santiago se narodil v červnu a herečka se ho nemůže nabažit. Santiago ji doprovází dokonce i na natáčení nebo například k volbám. Santiago je prvním potomkem pro Longoriu, zatímco její manžel José má další tři děti z předchozího manželství.

Candice Swanepoel a Hermann Nicoli

Modelka Candice Swanepoel (30) porodila rovněž v červnu. Na svět přivedla snoubenci Hermannu Nicolimu už druhého syna Ariela. Přestože porodila v létě, v listopadu už kráčela ve spodním prádle přehlídku Victoria´s Secret. I po dvou nedávných porodech vypadala naprosto fantasticky.

Hilaria Baldwin a Alec Baldwin

Hilaria (34) a Alec Baldwin (60) oznámili narození syna Romea v květnu. Je to jejich čtvrté dítě a třetí syn. Početná rodinka se pěkně rozrostla a je docela možné, že se ještě rozrůstat bude. Hilaria nevyloučila možnost mít dalšího potomka. Baldwin má ještě dospělou dceru Ireland z předchozího manželství s Kim Basinger.

Chrissy Teigen a John Legend

Modelka Chrissy Teigen (33) porodila synka Milese v květnu. Se zpěvákem Johnem Legendem mají ještě dvouletou dcerku Lunu. Teigen počala obě děti díky umělému oplodnění a oproti prvnímu porodu, který byl komplikovaný, to tentokrát měla o něco jednodušší.

Kylie Jenner a Travis Scott

Pro klan Kardashian-Jenner to byl letos opravdu plodný rok. Nejmladší ze sester Kylie (21) porodila v únoru dcerku Stormi, kterou má s raperem Travisem Scottem. Kromě Kylie, která své těhotenství utajila až do porodu, porodila také Khloé. Ta přivítala na svět dcerku True za přítomnosti kamer, během natáčení rodinné reality show. Dcerku Chicago má také Kim Kardashian, té ji však porodila náhradní matka. ■