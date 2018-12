6 zasněžených fotek Lucie Vondráčkové: Takhle zachumlaná zpěvačka už léta demonstruje svou lásku ke Kanadě

Lucie Vondráčková Foto: Super.cz/Instagram L. Vondráčkové

Zpěvačka Lucie Vondráčková (38) je doslova zamilovaná do kanadské zimy. A to nejen teď, kdy v očích některých lidí zůstává v Kanadě „natruc“ se svými syny, ač se jejich tatínek Tomáš Plekanec (36) vrátil hrát hokej do Česka.