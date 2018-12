Tohle pozadí si už hýčká známý kriminálník: Extravagantní zpěvačka potvrdila vztah se sexuálním delikventem

Nicki Minaj Profimedia.cz

S Pettym Nicki chodila už na střední škole. Oba pocházejí z newyorského Queensu. Petty byl zatčen celkem dvanáctkrát. Jeho nejznámějším záznamem je znásilnění z roku 1995, kdy mu bylo teprve 16 let. Dívka, kterou měl znásilnit, byla jeho vrstevnice a přítelkyně. Podle policejních záznamů ji také ohrožoval nožem. Byl odsouzen k 18-54 měsícům vězení a dodnes je registrovaný jako sexuální delikvent.

Odsouzen byl mimo jiné také za vraždu, při střelbě, které se účastnil v roce 2002, zemřel muž jménem Lamont Robinson. Petty byl odsouzen na 10 let a ve vězení si odseděl 7. S jeho kriminální minulostí není divu, že se fanoušci o Nicki začali strachovat a zahrnuli její sociální sítě nenávistnými komentáři.

Nicki, která už týden oslavuje narozeniny a zahlcuje svůj Instagram podivnými snímky a videy, se však své nové/staré lásky zastala. „Stalo se to před dávnou dobou a byla to jeho přítelkyně, nikdo z vás nemůže řídit můj život,“ napsala v komentářích jako by to byla nějaká omluva a dodala, že si každý zaslouží druhou šanci. Podle portálu TMZ by se Nicki za Pettyho dokonce ráda provdala. Pokud je to tak, přejeme raperce upřímně hodně štěstí, nejspíš ho bude potřebovat. ■