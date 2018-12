Předvánoční výprodejové slevy až 61 % a dárky na poslední chvíli! Doručíme do Vánoc!

Nechali jste dárky na poslední chvíli a teď nevíte, co s tím? Nezoufejte! Exkluzivní nabídka nejoblíbenějších vánočních „měkkoušů“ za výprodejové ceny na vás čeká na 4home.cz! Vše skladem objednané do 20. 12. do 12:00 doručíme do Vánoc!

Veselí Sobíci se slevou až 50 % Nejoblíbenější vánoční povlečení s veselým motivem pro velké i malé právě teď za skvělou cenu. Originální motiv rošťáckých sobíků k dostání pouze u nás. Měkká a kvalitní bavlna přinese ten nejpohodlnější spánek nejen o svátečních nocích a vy se do své pohodlné postele budete vždy rádi vracet. Nabízíme ve více rozměrech. Koupit nyní na 4home.cz od 399 Kč včetně DPH

Absolutní bestseller se slevou až 43 % Odbourejte každodenní stres silou harmonického souladu zelených barev. Bavlněné povlečení Aromatica s motivem konopných listů vám zaručí veselé vstávání. Hit mezi povlečeními, který si oblíbily tisíce zákazníků! Povlečení z měkké a příjemné bavlny nabízíme ve více rozměrech. Koupit nyní na 4home.cz od 399 Kč včetně DPH

Povlečení k zachumlání se slevou až 44 % Heboučké povlečení z plyšového mikroflanelu pro ty největší zmrzlíky. Mladistvý motiv hvězdiček v příjemné a decentní béžovošedé barevnosti vyladí každou ložnici i dětský pokoj. Heboučký mikroflanel je díky své hřejivosti ideální materiál pro chladné zimní noci. Nabízíme ve více rozměrech. Koupit nyní na 4home.cz od 499 Kč včetně DPH

Klasický flanel se slevou až 44 % Vsaďte na tradici a oživte svou postel povlečením z klasického bavlněného flanelu v uklidňující modro-šedé barvě. Povlečení je oboustranné – z jedné strany modro-šedý kostkovaný motiv, z druhé strany šedo-bílé kostky. Nabízíme ve více rozměrech. Koupit nyní na 4home.cz od 399 Kč včetně DPH