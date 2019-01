Po natáčení tohoto klipu skončil na antidepresivech: Je na něm vidět, jak těžké chvíle zpěvák a skladatel prožíval

Jarek Šimek se zhroutil po natáčení klipu Bez křídel.

Celoživotní pracovní tempo, psychický tlak a zanedbaný odpočinek si vybral krutou daň i u Jarka, který se již delší čas potýká se zdravotními psychickými problémy. Několikrát zkolaboval a dokonce pro něj musela přijet záchranka na dálnici, kde se mu zase udělalo špatně. Tři měsíce nikdo nevěděl, co mu vlastně je, a jeho stav se zhoršoval.



"To, co potkalo mě, může prožívat spoustu lidí a třeba o tom ani neví. Je důležité, aby se o tom lidé nestyděli mluvit. Může to pomoci ostatním a nemusejí tak dlouho tápat, třeba jako já.

Vše to začalo, když jsem měl delší čas velké pracovní vypětí, a pak během dvou dnů jsem musel natočit dva náročné videoklipy. Byl jsem vyčerpaný, skoro jsem nespal, hodně kouřil a málo pil vodu. Po natáčení se mi udělalo hrozně zle a netušil jsem, jaké peklo mě teprve čeká," vyprávěl Super.cz.

A jak to bylo dál? "Brnění celého těla, necítil jsem půl obličeje, nemohl jsem dýchat, měl jsem tlak na hrudi a obrovský strach, že umřu. Byl jsem na všech možných vyšetřeních, srdce, ledvin, plících atd. Nakonec, když jsem zase v pět ráno letěl na pohotovost, mi doktor píchnu do žíly lék na uklidnění a já pochopil, že jsou to nervy. Nemohl jsem tomu uvěřit," byl v šoku Jarek.

"Doktor mi nasadil antidepresiva a než mi zabrala, bylo to hrozný. Měl jsem panické ataky, které se mi už probourávaly do depresí. Dobrovolně jsem odevzdal mobil, nebyl jsem schopný s nikým mluvit. Vadily mi zvuky, hodně lidí a nemohl jsem se na nic soustředit. Celý svět se mi potemnil. Vzpomněl jsem si na Ivetu Bartošovou nebo na Petra Muka či Karla Svobodu a bál jsem se, aby mě to také nakonec nedostihlo," svěřil se s obavami, v nichž žil.

"Začal jsem Ivetu až teď daleko více chápat. Nikdo, koho se to nedotknulo, si nedokáže představit, jaká je to hrůza. Když jsem si nedávno celkem ošklivě popálil ruku, lidi se divili, jak jsem tu bolest zvládal. Já jim ale říkal, že tahle bolest je pořád nic proti tomu, když je nemocná hlava či 'bolí' nervy," dodal.

Momentálně už je na tom Šimek mnohem lépe. "Bojuji s tím už přes půl roku a v žádném případě jsem to nenechal jen na prášcích. Musel jsem změnit totálně svůj životní styl a práci omezit na minimum. Každé ráno se sprchuji studenou a teplou vodou. Pravidelně chodím cvičit, protahovat se a prodýchávat tělo. Zkouším jógu a pilates, sauna a masáž, snažím se chodit v deset večer spát," popsal svůj současný režim..

"Díky tomu se můj zdravotní stav zlepšuje a dnes už se zase ze života raduji, začínám opět pracovat ve svém nahrávacím studiu na nových písníčkách a jsem šťastný, že se mi daří a je mi lépe," vyprávěl nám, když nám pouštěl svůj poslední videoklip Bez křídel. "Tenhle videoklip je pomník starého Jarka, co mi navždy změnil život," dodal Jarek, který dnes slaví pětačtyřicáté narozeniny. ■