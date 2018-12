Královna nevkusných outfitů opět v akci: Bára Štěpánová provokovala bílou podprsenkou v průsvitném černém topu

Bára Štěpánová budila pozornost prosvítající bílou podprsenkou. Herminapress

Nevkusným způsobem tak učinila na křtu nové knihy Cesta ke kráse, kterou napsala kosmetička Vlasta Libotovská, jejíž salón herečka často navštěvuje. Na tuto společenskou událost se Bára zahalila do černé. Na tom by samozřejmě nebylo nic tak špatného, pokud by si pod lehce průsvitnou látku ovšem nevzala bílou podprsenku, která pod šaty navíc podivně trčela.

Přes tento módní nešvar se ale jinak herečka velmi dobře bavila, a to především v přítomnosti svého manžela Miroslava Barabáše, jenž má s kosmetikou překvapivě víc společného, než by se mohlo na první pohled zdát.

„Já chodím k Vlastě do salonu už řadu let a jsem spokojená. Vždycky mě pobyt u ní naladí a ten pocit přetrvává. Dokonce k ní chodí i můj manžel. Má to jako relax a pohodovou chvíli a vůbec neřeší, jestli péče o pleť u chlapů je normální nebo ne. Prostě baví ho to, zlepší mu to náladu, odpočine si, a jak říká, je to příjemný doping, který doporučuje každému,“ prozradila Bára Štěpánová. ■