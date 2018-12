Svůdnici Bokovou, která na plátně předvedla vzrušující podívanou, mohou ocenit v zahraničí. Film známého režiséra míří do USA

Jiří Macháček a Kristýna Boková ve filmu Trojan Video: © Total HelpArt T.H.A.

Českou premiéru si snímek Toman režiséra Ondřeje Trojana odbyl začátkem října a je na čase popojet i do zahraničí. Svou premiéru bude mít 9. až 12. ledna i ve Spojených státech, kde se představí na festivalech v New Yorku a v Palm Springs.

Hlavní roli Zdeňka Tomana si ve filmu zahrál Jiří Macháček, sekundovaly mu Kateřina Winterová (žena Pesla), Táňa Pauhofová (sestra) nebo Kristýna Boková (milenka a sekretářka).

Premiéra Tomana v New Yorku je součástí programu 28. ročníku New York Jewish Film Festivalu, jednoho z nejstarších židovských filmových festivalů. Snímek do USA doprovodí jeho režisér a producent Ondřej Trojan. Další uvedení filmu bude následovat na Mezinárodním filmovém festivalu v Palm Springs.

„Tyto festivalové projekce nám mají posloužit jako příprava pro širší kino distribuci Tomana v USA, Mexiku a Kanadě. Oba festivaly jsou hojně navštěvovány novináři všech významných filmových magazínů a pro nás budou zásadní první recenze a debaty s diváky, což je ideální zpětná vazba, jak film přijme americké publikum,“ říká Trojan.

Festivalová cesta Tomana bude pokračovat do Chicaga a Santa Barbary, kde dodnes žije Tomanova americká rodina. ■