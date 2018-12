Jablko nepadlo daleko od stromu: Slavná zpěvačka práskla na svou matku peprnou informaci

Miley Cyrus Profimedia.cz

Pro Miley Cyrus (26) kouření marihuany nikdy nebylo cizí. Jointa si zapálila dokonce i během předávání cen MTV, i když je to už pár let nazpátek. Od té doby se zpěvačka dost zklidnila a skandály vyloženě nevyhledává. Ukázalo se však, že co se marihuany týče, jablko nepadlo daleko od stromu. Miley se totiž svěřila, že její matka kouří víc trávy než kdokoli, koho zná.

Na matku se Miley zeptal moderátor Jimmy Fallon ve své talk show. „Máma se má dobře. Je to velká hulička,“ odpověděla moderátorovi zpěvačka na otázku, jak se její matka má. Doplnila, že její matka Tish (51) a otec Billy Ray (57) si rádi zahulí spolu.

Miley se objevila v pořadu, aby propagovala sobotní vystoupení v pořadu Saturday Night Live. Tam by měla zazpívat i vánoční cover písně Happy Xmas (War Is Over), který v originále nazpívali Yoko Ono a John Lennon. Miley nedávno přišla o střechu nad hlavou při ničivém požáru Woolsey Fire. Z domu, který sdílela s partnerem Liamem Hemsworthem, zbyly jenom trosky. I tak stihla Miley vydat nový klip Nothing Breaks Like a Heart, ve kterém vystrčila holý zadeček. ■