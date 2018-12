Narodí se jí snad Jezulátko? Bývalá vítězka SuperStar se pochlubila těhotenským bříškem v klipu

Bára Zemanová & Band přejí veselé Vánoce písní Let It Snow.

Zpěvačka se loni vdala za kytaristu svojí doprovodné kapely a další kroky na sebe nenechaly dlouho čekat. Zemanová se radostnou novinkou nijak netajila a již v létě oznámila svým fanouškům na sociální síti, že čeká miminko. Nyní ukázala těhotenské bříško ve vánočním videu, který natočila se svou kapelou. I přes těhotenství zpěvačka nelenila a po letních koncertech se na sklonku podzimu vydala na vánoční turné po kostelích a adventních trzích. Natočila také nové CD s názvem Veselé Vánoce, které se právě k tomuto turné pojí.

„Videoklip na píseň Let It Snow je takovým pozdravem a vánočním přáním všem lidem, kteří prožívají atmosféru nadcházejících svátků, a je i takovou ukázkou toho, co můžou fanoušci slyšet na našich vánočních koncertech. Naší malé holčičce, kterou nosím pod srdcem, se doufám koncerty líbí. Ale jestli bude po nás muzikantkou, to se teprve uvidí. Už se nemůžeme dočkat, až tady bude s námi,“ tvrdí zpěvačka a zve všechny své fanoušky na poslední zastávku vánočního turné v sobotu 15. 12. do Svojšína. ■