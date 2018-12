To byste u modelky nečekali. Krainová prý odvádí syna do školky často nenalíčená a v pyžamu

Simona Krainová svou upřímností nepřestává překvapovat. Super.cz

„Většinou to flákám. Když mi zazvoní budík o půl sedmé ráno, musím vzbudit své tři muže, tak to zabere hodně času. Pak děláme svačiny, myjeme si zuby, oblékáme se. Všechno jsou to strašné fofry, že mám jen čas na to věnovat si mini službu svému já. Nemám prostě čas trávit před zrcadlem hodiny a pečovat o sebe,” říká maminka sedmiletého Maxe a pětiletého Bruna na představení krému vyrobeného z moře, jehož je českou tváří.

Možná byste Simonu ani nepoznali, když odvádí syny do školy a školky.

„Já tam většinou chodím v pyžamu, přes které mám hozenou péřovku. Případně mám přes pyžamo tepláky. Myslím si, že takhle tam chodí většin maminek, které nepospíchají a nemusí ráno do práce. Já naštěstí nemusím hned ráno do kanceláře, a tak se vracím domů se zkultivovat,” říká Simona Krainová, která obdivuje všechny matky, kterým to v podobných situacích sluší. ■