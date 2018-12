Jágr doma vánoční atmosféru mít nebude: Kopřivová uteče do tepla! A zase bez něj

Přítelkyně Jágra bez tepla a plavek nemůže být. Foto: Super.cz/Instagram V.Kopřivová

Veronika Kopřivová (27) evidentně není milovnicí Vánoc. Chce před nimi utéct do teplých krajů. Doma nechystá žádnou výzdobu, advent neřeší vůbec. A vzhledem k tomu, že Jaromír Jágr (46) se silně angažuje ve svém kladenském klubu, vypadá to, že mu jeho drahá polovička zase uteče.

"Děsí mě to slovo ‚vánoční‘, přemýšlím, co vůbec letos na Vánoce/Silvestra bude, zatím to vypadá na odlet pryč a budu dělat, že žádné svátky a Vánoce nejsou," napsala na sociální síť Veronika.

"Doma ještě nemám žádnou výzdobu, svíčku, první a druhý advent jsem ani nepostřehla, dárky mám tak dva, cukroví zatím taky nechystám, a když na Instagramu vidím, jak ostatní mají vánoční náladu a vánoční dekorace, tak se cítím blbě, ale snad v tom nejsem sama. Všude začíná bejt plno lidí a to mě dost stresuje. Jsem celkem introvertní asociál, takže co půjde, nakoupím přes internet," dodala. ■