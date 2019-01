Změnilo jí rysy pouze mateřství? Petra Svoboda promluvila o svých kosmetických tricích

Petra Svoboda podporuje svou krásu. Super.cz

Je označovaná za jednu z nejkrásnějších žen českého televizního prostředí a v minulosti se živila například jako kosmetická redaktorka ve společenském časopise. Člověk by si mohl myslet, že polička Petry Svobody (35) v koupelně bude přeplněná luxusními krémy, séry a zázračnými přípravky. Opak je ale pravdou a krásná moderátorka se v tomto ohledu trošku zanedbává. Možná proto, že k ní příroda byla štědrá a může si to dovolit.

„Snažím se hodně pít. Sama vím, že s tím mám problém. Hydratace je obecně to nejdůležitější,” říká Petra Svoboda, která se díky mateřství a pracovním povinnostem trošku zanedbává. O to víc ji zajímaly novinky na představení nových produktů z moře, kterými propůjčila tvář Simona Krainová.

Petře se v průběhu let zvýraznily a zostřily rysy ve tváři. Čím to podle ní je? „Já myslím, že je to jedno s druhým, trošku jsem zhubla, jinak se líčím a asi v tom hraje roli i mateřství,” říká.

Hlavně se důkladně odličuji. Pořizuji si na to kvalitní produkty. Poslední dobou si začínám dávat hydratační masku. Pracuje za mě a já nemusím pít tolik vody,” říká s úsměvem Petra Svoboda. ■