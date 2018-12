Dagmar Havlovou čeká divadlo i natáčení filmu. Bude se učit odpočívat a věnovat se sama sobě

Dagmar Havlová hodlá pracovně zpomalit. Ale rozhodně se nezastaví. Michaela Feuereislová

Po Novém roce čeká Dagmar Havlovou (65) spousta příjemného. Kromě toho, že se těší na cestu se svými vnučkami Sofií a Stellou do exotiky, čeká ji i nastudování nové divadelní hry a konečně bude natáčet film.

Havlová kývla na scénář, který ji zaujal. Komedie prozatím nese pracovní název SVJ. „Je to o obyvatelích jednoho domu, kteří se nemůžou dohodnout na úpravě domu. Já sama jsem se bavila už při čtení scénáře. Tak snad to diváci zhodnotí také tak,” říká národem milovaná herečka, kterou těší, že se nová filmová figura vymyká doposud nabízeným příležitostem. „Za tu dobu, co jsem se neobjevila na plátně, jsem spoustu nabídek odmítla. Konečně si zahraji obyčejnou ženskou, která žije sama.”

Od května bude herečka zkoušet v divadle. „Jedná se o roli Kláry Zachanassianové v představení Návštěva staré dámy. Dlouho mi ji v divadle nechtěli dát, protože vypadám mladě. Spisovatel Friedrich Dürrenmatt tuto tragikomedii ale napsal pro devětačtyřicetiletou herečku. Ten název je zavádějící,” vysvětluje Dagmar Havlová.

Kromě pracovních aktivit a příjemných činností spojených s nadací Dagmar a Václava Havlových Vize 97 se chce Dagmar Havlová věnovat sama sobě. Je už prý na čase. „Těším se, že začnu chodit na kosmetiku, cvičit. V posledních letech jsem se vždy o někoho starala a teď se chci víc starat o sebe. Nechci už tolik pracovat,” svěřila se nám Dagmar Havlová během návštěvy institutu francouzské kosmetické značky, od které osobně herečka převzala pro nadaci Dagmar a Václava Havlových Vize 97 šek na věcné dary v hodnotě 300 000 Kč. ■