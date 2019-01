Dagmar Havlová exkluzivně o kráse: Prozradila svůj tajný trik, ze kterého dnes těží milióny hollywoodské hvězdy

Dagmar Havlová zastavila čas. Super.cz

„Celý život se sama líčím. Nevyužívala jsem nikdy žádného vizážistu ani stylistu. Oblékám se tedy sama, protože sama vím, co mi nejvíc sluší. I když fotím pro nějaký časopis, tak se s danou vizážistkou domlouvám, jaké barvy a styl chci,” svěřila se nám v exkluzivním rozhovoru paní Dagmar.

Bývalá první dáma předběhla svou dobu a už před řadou let praktikovala konturování obličeje, které dovedla k dokonalosti a komerčnímu úspěchu například Kim Kardashian (38). „Říká se tomu šotýrování v maskérské mluvě a používám to celý život. Mám kulatý obličej, zvlášť když pár kil naberu, tak si ztmavím tváře a zúžím si nos. Prosvětluju místa, která jsou propadlá, jako třeba kruhy pod očima,” prozradila své zkrášlovací triky národem milovaná herečka. Paní Havlová si ale tuto maskérskou techniku nepřivlastňuje. „Není to můj nápad. Maskérky ve filmu to vždy lehce používaly a já jsem to od nich převzala. Taky jsem líčení okoukala od své sestry, která byla brněnská muzikálová hvězda,” říká herečka, které rodiče v době dospívání zakazovali se líčit.

„Jako patnáctiletá jsem se ještě samozřejmě nesměla líčit, ale zkoušela jsem to i přes zákaz rodičů. Tehdy existovaly jelení loje, které se zabarvily. Vždycky jsem za to dostala, prý mám už tak výrazné rty,” smála se herečka. „Dnes jsem proto zatížená na rtěnky. Mám jich snad nejvíc ze všech líčidel,” rozpovídala se paní Dagmar na kosmetické téma během návštěvy institutu francouzské kosmetické značky, od které osobně herečka převzala pro nadaci Dagmar a Václava Havlových Vize 97 šek na věcné dary v hodnotě 300 000 Kč. ■