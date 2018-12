Takhle se herečka vypořádala se ztrátou střechy nad hlavou: Vystavila sexy zadeček v plavkách

Blanca Blanco Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Herečce Blance Blanco (37) není odhalování postavy vůbec cizí. Ať už své křivky ukazuje v bikinách, nebo v odvážných šatech na prestižních akcích, vždy je na co se dívat. Nedávno se vydala na dovolenou do Maroka, kde se nechala nafotit v plavkách a do objektivu ochotně špulila výstavní pozadí.