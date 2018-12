Z filmové dcery Judea Lawa je pokérovaná rebelka: Mrkněte, jak dnes vypadá holčička z romantické komedie

Jude Law v romantické komedii Prázdniny Profimedia.cz

Vyrostla z ní rebelka vyznávající výrazný make-up, piercingy i osobitý styl oblékání. Všechny tyto motivy se promítají i do instagramových příspěvků dnes devatenáctileté Miffy, vlastním jménem Rebeccy Lauren Englefield.

Po slavném filmu se objevila ještě ve dvou seriálech, The Whistleblowers a Casualty, ale dál svou kariéru nerozvíjela. Obecně se stáhla z veřejného života. Britský Daily Mail před dvěma lety informoval, že studuje hudbu, sama sebe na sociální síti označovala jako „muzikální bytí“, které je „hlasité a většinou směšné“.

Podle jednoho z mála rozhovorů, které rozdala, však návrat k herectví nevylučuje. „Pořád je to něco, co ve mně vzbuzuje vášně. Určitě bych ráda znovu pracovala v hereckém světě, zkušenosti, které jsem v minulosti načerpala, jsou úžasné,“ řekla magazínu OK!.

Sedmiletá Miffy (úplně vlevo) ve filmu Prázdniny. Na snímku s Judem Lawem, Cameron Diaz a Emmou Pritchard. Ta se ze světa šoubyznysu zcela stáhla.

Takhle Miffy vypadá dnes