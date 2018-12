Ilustrační foto Profimedia.cz

To opravdu nebyl dobrý nápad. Amatérská in-line bruslařka si troufla na svažující se terén, který mířil ke garáži. Sotva se rozjela, začala ječet a napálila to přímo do vrat. Možná, že nějak tahle vznikla legendární píseň We Will Rock You od kapely Queen, která ve videu hraje.