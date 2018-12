Urostlý hollywoodský krasavec vyvedl celou rodinku: Ukázal roztomilé děti, drobnou maminku i krásnou manželku

Jason Momoa Profimedia.cz

Ta se během pózování dmula pýchou nad svým synem, který ji už dávno přerostl. Zajímavostí je, že oba hercovi rodiče jsou minimálně o hlavu menší než on sám. Momoovy děti vesele mávaly fotografům, mladší Nakoa-Wolf jako by svému otci z oka vypadl, má dokonce i stejný účes.

Momoa, který se proslavil mimo jiné díky roli Khala Droga v seriálu Hra o trůny, se poté láskyplně tulil ke své manželce. S Bonet, která je o 12 let starší než Momoa, je ve vztahu už od roku 2005. Vzali se však až v loňském roce. Momoa má dokonce dobrý vztah s Lisiným bývalým manželem Lennym Kravitzem.

Snímek Aquaman sklidil u kritiků velké ohlasy. Dokonce je považován za nejlepší komiksový film z dílny DC za hodně dlouhou dobu, podle některých dokonce za téměř nejlepší. Po dlouhodobých neúspěších jejich filmů je to pro DC velký úspěch, a to nejen díky skvělým efektům, ale především díky výkonu samotného Momoy, bez kterého by podle kritiků doslova film vůbec nefungoval. ■