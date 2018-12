Ze vzpomínek na zesnulého manžela Vendula Pizingerová nevyjde: Uhodnete, kterou skladbu Karla Svobody má nejraději?

Vendula Pizingerová o smutných výročích rodinných tragédií Super.cz

Na jaře v rámci Febiofestu pořádala koncert s písněmi svého zesnulého muže, tři velké koncerty byly nedávno na Slovensku, příští středu se jiný pořádá v Hudebním divadle v Karlíně. To vše k nedožitým 80. narozeninám Karla Svobody (✝68). A v roce 2020 proběhne další, kdy Vendula Pizingerová (46) s Michalem Davidem (58) budou vzpomínat na další smutnou událost. Bude to dvacet let, co jejich dcery Klárka a Míša podlehly leukémii.

"Bude to hned v lednu v O2 aréně a myslím, že pro producenty bude velice těžké vybrat ty zásadní melodie, jak Karlovy, tak Michalovy, aby to netrvalo deset hodin. Jsem za to moc ráda, protože jeho rodina a rodina nás Svobodů měla stejný osud. Měli jsme stejně nemocné dcery a bude tak trošku i na jejich počest," vysvětlila.

Podílet se na výběru tentokrát sama příliš nebude. "Věřím, že producenti na to mají ten správný nos," míní. Kdyby šlo o ni, nemohly by chybět dvě skladby, které má nejraději. "Jistě je to Ještě, že tě lásko mám, kterou napsal mně. Ale mám ráda jednu hodně starou písničku, jmenuje se Vážka zimomřivá, je to taková lyrická věc a zpíval ji Karel Gott," prozradila.

Nyní ale Vendula finišuje s přípravami koncertu pro svou nadaci Kapka naděje, kterou po smrti Klárky založila. "Ten proběhne 22. prosince ve Vinohradském divadle a vysílat se bude na Primě. To už ale nejde jenom o Karlovy písně, i když jeho muzika tam taky zazní, ale je to vánoční koncert," uzavřela. ■