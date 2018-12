Tady slaví svátek: Lucie Vondráčková děkuje fanouškům z kanadského mrazu

Lucie Vondráčková Foto: archiv L. Vondráčkové

Její stále ještě manžel Tomáš Plekanec už válí na ledě v dresu Komety Brno, Lucie s dětmi nadále zůstává v Kanadě a nevypadá to, že by plánovala návrat. Zpěvačka tvrdí, že v Kanadě setrvává kvůli synům, kteří zde chodí do školy a školky a mají zde kamarády.

"Svátek... upiju noci. Díky všem za přání," napsala Lucie ke snímku z Montrealu, kde pózuje v kulichu a zabalená v šále v místním zasněženém parku. ■